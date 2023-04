Guarda Municipal é acionada para atender ocorrência de violência doméstica em Valença

A Guarda Municipal foi acionada na noite de segunda-feira, dia 24, por volta das 20h25min, para verificar uma denúncia de uma mulher que foi ameaçada pelo seu companheiro na Rua João dos Santos Mais, no bairro São Francisco, em Valença.

A mulher disse que teve que ir para a rua com seu filho no colo e sua mãe, pois o homem estava descontrolado. A vítima relatou aos guardas municipais que seu companheiro chegou a sua casa com sinais de embriaguez.

Ela contou aos agentes que eles iniciaram uma discussão e que seu companheiro pegou uma faca e a agarrou no pescoço e fez várias ameaças. O homem chegou a abrir o botão do gás da cozinha e ameaçou a colocar fogo na residência. A vítima disse que começou a gritar por socorro e saiu correndo da residência com o filho no colo e pediu para acionar o socorro.

Os guardas municipais entraram na residência e prenderam o acusado em flagrante. A faca utilizada nas ameaças foi localizada em cima da mesa da cozinha. O acusado relatou a Guarda Municipal que teria sido agredido também pela sua companheira.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local. Os guardas municipais encaminharam as partes até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para atendimento médico, devido as alegações de agressões por ambas as partes.

Todos foram encaminhados para a 91° Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência que foi registrada pela vítima e a faca utilizada nas ameaças foi aprendida. O delegado titular estipulou medida protetiva e o acusado foi ouvido e liberado posteriormente.