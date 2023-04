Primeira parte da nova rede de drenagem do Córrego Vila Rica está praticamente concluída e vai beneficiar moradores e escola

Os trabalhos para construção de uma nova rede de drenagem nas imediações do córrego Vila Rica estão avançando no bairro Três Poços, em Volta Redonda. A primeira etapa, que consistiu na substituição de manilhas antigas por novas estruturas com maior diâmetro, está praticamente concluída. O manilhamento neste trecho, que corta a Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, está pronto e as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) começaram nesta semana a fazer os novos muros de contenção no leito do córrego.

Segundo a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, simultaneamente ao reforço na contenção do terreno foi iniciado o trabalho para melhorar a drenagem também no entorno da Escola Municipal Marizinha Felix. A unidade educacional mantida pela Prefeitura de Volta Redonda sofre há anos com problemas de infiltração, umidade excessiva e mofo, prejudicando as condições físicas do prédio, bem como influenciando no dia a dia dos alunos.

“Os alagamentos no Córrego Vila Rica e os problemas na Escola Marizinha Félix são históricos e não tinham uma solução fácil. Estamos refazendo toda a drenagem no local, colocando novas manilhas e preparando o terreno para que estes mesmos problemas não voltem a acontecer. Apesar de ser um trabalho bem complexo, as nossas equipes estão trabalhando em um ritmo muito bom, inclusive no último feriado fizemos plantão aqui”, disse Poliana.

A secretária afirmou ainda que a região Sul Fluminense passou por um longo período de chuvas, que teve início em outubro e durou até o meio de abril, o que atrasou o andamento de muitas obras, além de ter prejudicado a manutenção.

“Estamos torcendo muito para que o tempo firme, pois o trabalho na chuva rende menos. Se tivermos dias seguidos de sol, podem ter certeza de que vamos deixar a cidade toda arrumada”, disse Poliana. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.