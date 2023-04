Dois envolvidos já foram identificados; ocorrência foi registrada na 88ª DP

Uma blitz ilegal promovida por traficantes assustou motoristas que passavam pelo bairro Química, em Barra do Piraí, na noite desta segunda-feira, dia 24. O fato foi denunciado por populares, que relataram o ocorrido e a abordagem abusiva dos criminosos. A ocorrência foi registrada na 88ª DP pelo delegado titular da unidade, Antonio Furtado.

Ao notarem a aproximação dos policiais militares e civis, que foram ao local checar as denúncias, os suspeitos fugiram por uma área de mata no final da Rua Prefeito Heitor Favieri. Nas proximidades, em um terreno íngrime, foram encontradas mais de 4 mil embalagens de drogas enterradas em um tambor, entre sacolés com maconha e crack, e pinos de cocaína.

Furtado adiantou que já foram identificados dois dos traficantes que fugiram e pretende, através de um trabalho de inteligência, identificar o último em breve. A facção a qual pertencem já foi apurada. O delegado também determinou a instauração de um inquérito para apurar os crimes cometidos.

Os envolvidos serão indiciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e constrangimento ilegal, por conta da realização da blitz. Somadas, as penas dos delitos podem ultrapassar 25 anos de prisão.

– Não aceitaremos essa situação e agiremos, em conjunto com a PM, para que os criminosos sejam rigorosamente punidos. Estamos falando de uma facção altamente audaciosa, capaz de abordar motoristas ilegalmente e de maneira constrangedora, revistando pessoas, veículos e até olhando celulares. Conseguimos interromper essa iniciativa criminosa e retiramos uma grande quantidade de drogas de circulação. Nossa missão é garantir a segurança da população e vamos fazer isso com todos os meios que a lei autoriza – garantiu o delegado.