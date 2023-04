Na ação, foram apreendidas pedras de crack, maconha e cocaína

Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 10º BPM (Barra do Piraí), apreenderam na tarde da segunda-feira, dia 24, depois de uma denúncia anônima, grande quantidade de drogas na Rua Prefeito Heitor Favieri, no bairro Química, em Barra do Piraí.

Policiais foram até o local e fizeram um cerco, mas os suspeitos conseguiram fugir por uma área de mata. Após buscas pelo local, os agentes localizaram um barril, que estava enterrado, e no seu interior havia um farto material entorpecente:

210 pinos de pó branco (cocaína) de R$ 20 – (BP/CV)

600 pinos de pó branco (cocaína) de R$ 10 (BP/CV)

1264 trouxinhas de maconha de R$ 5 (BP/CV)

200 trouxinhas de maconha de R$ 10 (BP/CV)

156 pedras de crack de R$ 10 (BP/CV)

1264 pedras de crack de R$ 5 (BP/CV)

O material apreendido foi levado à 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí, onde foi feito o registro da apreensão das drogas.