PRF no Rio de Janeiro divulga balanço da Operação Tiradentes 2023

Dados mostram reduções expressivas no número de acidentes graves e número de pessoas mortas e feridas

Mais de 18.000 fiscalizações veiculares e a pessoas, quase 1.500 testes de alcoolemia, 698 policiais em atividade e 96 horas de trabalho ininterrupto. Esses são alguns números da Operação Tiradentes 2023 no Rio de Janeiro, iniciada pela Polícia Rodoviária Federal na quinta-feira (20) e finalizada neste domingo, dia 23.

A PRF no Rio de Janeiro atuou com efetivo reforçado, levando em consideração os locais e horários que, segundo as estatísticas, apresentam maior incidência de acidentes graves e criminalidade.

Ao todo foram 65 acidentes, sendo que graves somente 8, ocasionando uma redução de mais de 60% comparado ao ano passado. Já o número de mortes no trânsito foram 5, uma redução de 16% e de feridos 66, redução de 10%.

O número de infrações, por ter uma fiscalização mais acentuada com maior número de policiais, tiveram alta na maioria delas. Foram 602 por condutor e passageiro não utilizando o cinto de segurança, 72 por utilizar o telefone celular, 808 por ultrapassagens irregulares (configurando aumentos respectivos de 17%, 46% e 64%). O número de condutor e passageiro não utilizando o capacete ficou estável.

Ao todo foram detidas 20 pessoas nas rodovias fluminenses por crimes de trânsito e outros crimes em geral. Ainda houve a recuperação de 6 veículos.