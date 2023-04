Familiares e amigos da psicóloga Francieli Marques Seabra, de 25 anos, estão realizando nas redes sociais uma campanha para arrecadar fundos para a realização de uma cirurgia de retirada de tumor do cérebro. Moradora do bairro Vale Verde, em Volta Redonda, a mãe de Francieli contou ao Informa Cidade que o câncer foi descoberto há um ano e desde então ela vem tentando fazer cirurgia no Inca (Instituto Nacional do Câncer), no Rio, mas até agora não conseguiu. A meta é arrecadar R$ 50 mil para realizar o procedimento em um hospital particular. (veja no fim da matéria como ajudar)

– Após formar na faculdade, em 2020, a minha filha chegou a abrir um consultório e atender pacientes, mas agora ela está sem condições de trabalhar e está em casa, de cama. Eu trabalhava em um restaurante mas tive que sair para me dedicar a cuidar dela – disse Cláudia Helena Vaz Marques Seabra, mãe de Francieli.

De acordo com a descrição da vaquinha online, o tumor está em estado avançado e a cirurgia a ser realizada é de urgência. “Ela está tendo convulsões, perca da visão e até mesmo controle de si. Contamos com a ajuda de todos, tanto financeira quanto em oração”, concluiu a vaquinha. Para ajudar com alguma quantia, basta clicar no link ao lado e doar alguma quantia https://www.vakinha.com.br/3685868

Doações podem ser feitas diretamente para a chave PIX 3685868@vakinha.com.br