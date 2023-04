Serviço contínuo garante a fluidez e a segurança de motoristas e pedestres. Trabalho deve ganhar fôlego com período de estiagem

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) está realizando a revitalização da sinalização de ruas de Volta Redonda. O objetivo é garantir maior fluidez e a segurança de motoristas e pedestres.

Entre os locais onde os serviços já foram executados estão o bairro São Luiz – em toda a Avenida Crisóstomos Torres (principal via da localidade); a Rua Nossa Senhora da Conceição (antiga Rua 4), Rua 2 e transversais, no Conforto; no bairro Sessenta, que recebeu a pintura de sinalizações de advertência, como os quebra-molas, por exemplo; e Vila Mury, que recebeu uma atenção especial no cruzamento entre as ruas José Alves Pereira e Oswaldo Cruz.

“Por se tratar de um cruzamento, este da Vila Mury, tínhamos neste trecho registros de alguns acidentes. O que fizemos foi reforçar a sinalização de regulamentação e de advertência, com isso esperamos que a situação se resolva. Até porque naquele trecho não há como haver a inversão de sentido da via e nem mesmo a instalação de um semáforo, pois é uma via de baixo fluxo. Vamos monitorar. Caso seja necessário, iremos tomar outras providências”, afirmou o secretário da STMU, Paulo Barenco.

Barenco ressaltou que a tendência é que a revitalização da sinalização, um trabalho contínuo da STMU, ganhe fôlego por conta do período de estiagem.

“Estamos avançando por diversos bairros. É uma manutenção contínua que realizamos e a tendência é que este trabalho de revitalização continue avançando para outros bairros e regiões, dando prioridade às vias de maior fluxo”, comentou. Fotos: Divulgação/PMVR