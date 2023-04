Jovem é assassinado no bairro Jardim Primavera em Barra Mansa

Patrick Lucas Adriano Ezequiel, de 26 anos, foi assassinado na noite terça-feira, por volta das 21h10min, na Rua José H. Batista, no bairro Jardim Primavera em Barra Mansa.

Policiais militares foram acionados por populares para verificar disparos de tiros na localidade e constataram que o jovem já tinha ido a óbito. Populares informaram que um carro branco saiu do local em alta velocidade. A polícia não tem pistas dos criminosos.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito. Após o trabalho do perito da Polícia Civil, o cadáver foi removido pelo rabecão do Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.