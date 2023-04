Jovem é baleado no bairro Jardim Jalisco em Resende

Um jovem, que vai completar 22 anos nesta quinta-feira, foi baleado na madrugada desta quarta-feira, dia 26, na Avenida Marcílio Dias, no bairro Jardim Jalisco, em Resende.

De acordo com a Polícia Militar, o rapaz levou três tiros, sendo dois em uma das pernas e um no braço. Ele foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Cidade Alegria, pela manhã, e em seguida transferido para o Hospital de Emergência.

Segundo a Polícia Militar, ele não corre risco de vida. O rapaz disse aos agentes que não conseguiu identificar os autores dos disparos. A ocorrência foi registrada na delegacia da cidade.