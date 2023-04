Mulher é vítima de tentativa de homicídio em Barra Mansa

Uma mulher, de 25 anos, foi vítima de uma tentativa de feminicídio na tarde desta quarta-feira, dia 26, na Avenida Presidente Kennedy no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

A vítima contou que foi surpreendida por três criminosos encapuzados quando saía de sua casa. Os agentes foram acionados e a mulher contou que três homens foram em sua direção e um deles atirou.

Os criminosos fugiram em um carro branco em seguida. Não há informações se os tiros acertaram a mulher. A vítima informou aos policiais que o autor do disparos faz parte do tráfico e que o carro utilizado no crime faz parte da boca de fumo do bairro Santa Isabel.

De acordo com a jovem, o atentado à sua vida teria a ver com a prisão do companheiro dela com base na Lei Maria da Penha. O homem, segundo a mulher, é gerente do tráfico de drogas do bairro. A Polícia Militar fez buscas nas redondezas e também no bairro Santa Isabel, mas nenhum veículo ou suspeito foi encontrado.