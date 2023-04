A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quarta-feira, dia 26, um homem, de 26 anos, procurado por associação ao tráfico de drogas em Volta Redonda.

A prisão foi decretada pela 2ª Vara Criminal de Volta Redonda. O mandado foi cumprido no Jardim Cidade do Aço. Ele já foi encaminhado ao sistema prisional do estado.