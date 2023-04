Polícia prende homem transportando drogas em Piraí

Policiais militares prenderam em flagrante na noite de terça-feira, dia 25, um homem transportando dentro de um carro mais de 5 mil pinos de cocaína e quase 500 tabletes de maconha, no bairro Rosa Machado, em Piraí.

A abordagem de policiais do Batalhão Rodoviário (BPRv) ocorreu na RJ-145. Segundo as autoridades, o suspeito pegou as drogas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e levaria para a comunidade do bairro Oficina Velha, em Barra do Piraí.

O suspeito foi levado para a delegacia da cidade, onde foi autuado pelo crime. Foto: Divulgação