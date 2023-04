Policiais militares apreenderam na tarde da terça-feira-feira, dia 25, uma mini impressora e dinheiro referente ao material do jogo do bicho, na Rua Dona Carlota, no bairro Portela, em Miguel Pereira,

Policiais receberam a informações de um local de jogos de azar e ao chegar no local foram apreendidos R$ 10 reais em espécie, uma mini impressora, um aparelho celular e cinco jogos de azar.

Todo material foi levado para a 96ª DP (Miguel Pereira), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.