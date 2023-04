Obra da Policlínica da Mulher avança em Volta Redonda

Nova estrutura e equipamentos modernos vão garantir mais agilidade e eficiência no atendimento à mulher na rede municipal de saúde

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está promovendo reforma geral nas instalações da Policlínica da Mulher, na Rua Luiz Alves Pereira, 30, no Aterrado. O investimento é da ordem de R$ 1,75 milhão, sendo R$ 1,1 milhão em infraestrutura, nas áreas interna e externa, e R$ 650 mil, até o momento, na renovação de todos os equipamentos e mobiliário.

Foram adquiridos novos aparelhos de ultrassonografia, vídeocolposcópio, eletrocardiógrafo, cardiotocógrafo, sonar, macas motorizadas e balança digital para que os profissionais tenham maior precisão no diagnóstico e tratamento. Além da implantação do Prontuário Eletrônico e sistema de chamada.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, não mediu esforços e investiu em mobiliários e equipamentos de primeira linha, para garantir qualidade na assistência à saúde da mulher. Segundo Conceição, os equipamentos e mobiliários já estão todos comprados aguardando o término da obra.

“O espaço está recebendo intervenções em toda a infraestrutura para retomar o atendimento à população, já que a policlínica vem funcionando na sede da secretaria de Saúde, no bairro Niterói, desde a gestão anterior. O objetivo é voltar com o atendimento para o bairro Aterrado até o mês de julho”, disse a secretária.

A Policlínica da Mulher é uma unidade de referência na Rede de Atenção à Saúde de Volta Redonda, onde são realizadas consultas especializadas e procedimentos de diagnose específicos à saúde integral da mulher. O serviço funciona a partir do encaminhamento da Atenção Primária para o diagnóstico do câncer de mama e do colo do útero, além do atendimento ao pré-natal de alto risco e outras patologias ginecológicas.

Reforma está na fase de acabamentos

O prédio da Policlínica da Mulher está recebendo forro de gesso, pintura interna e a instalação do piso tátil de acordo com as normas de acessibilidade. Também está sendo concluído o acesso externo, com revestimentos, em seguida serão instalados o muro de vidro, grades e portões. A infraestrutura de ar condicionado já está pronta para receber a instalação das máquinas.

A reforma contemplou a readequação dos ambientes, troca do piso, substituição de toda a instalação elétrica e hidráulica, instalação de novo sistema de ar condicionado com renovação de ar, troca dos revestimentos das paredes e louças, reforma dos banheiros e sanitários, reforma de toda a fachada com construção de novas rampas de acesso, pintura de todas as paredes internas e externas. Fotos de divulgação – Secom/PMVR.