Acidente deixa motociclista com ferimentos no bairro Dom Bosco

Um acidente envolvendo um veículo Ford Fiesta e uma motocicleta ocorrido na tarde desta quinta-feira, dia 27, por volta das 15h30min, deixou a condutora de uma moto com ferimentos no km 281, da Rodovia BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente ocorreu nas proximidades da Churrascaria Borba Gato. A condutora da moto, de 45 anos, foi socorrida e levada para o Hospital São João Batista. Durante a abordagem ficou constatado de que a motociclista não tinha a CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O veículo estava com o licenciamento atrasado e foi removido para o pátio da PRF, até ser regularizada. A condutora do Ford Fiesta não se feriu. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.