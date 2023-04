Palestras, oficinas, rodas de conversa, apresentação cultural, show de música e praça de alimentação estão na programação para o próximo sábado, 29, no térreo na Biblioteca Municipal

Volta Redonda promove a 1ª Semana Municipal da Juventude Empreendedora, uma iniciativa da Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv) e da CDL Jovem (Câmara de Dirigentes Lojistas), até o próximo sábado, dia 29. Depois das atividades de fomento ao empreendedorismo jovem espalhadas pelos bairros, o encerramento da semana vai concentrar a programação no térreo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Praça Rotary, na Vila Santa Cecília.

A coordenadora da Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez, afirmou que, de segunda a sexta-feira, entre os dias 24 e 28, houve ações nas escolas, nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), na sede da CDL e do Sebrae, no Vírgula Hub (Shopping Park Sul), no Centro Cultural Fundação CSN e outros endereços, exclusivas para os jovens empreendedores ou que têm vontade de empreender.

“No sábado, 29, toda família está convidada a participar do encerramento da 1ª Semana da Juventude Empreendedora no município, das 10h às 18h. Será um dia de atividades, com opções de palestras, mesas de discussão, tendas de parceiros, rodas de conversa e oficina de estética, trancista e design de sobrancelha para os jovens, além de atendimento da Casa do Empreendedor, Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), universidades, Sebrae e CDL”, contou Larissa, lembrando que também haverá apresentação cultural, show de samba e praça de alimentação.

Faça sua inscrição gratuita para as oficinas do sábado, 29

“Empreender e Desmistificar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)”; “Como fazer dinheiro?”; “Empreendedorismo Feminino”; “Empreendedorismo Cultural”; “Como impulsionar empreendimentos?”; “Empreendedorismo e Comida”; “Empreendedorismo E-commerce”; “Marketing Digital e E-commerce”; “Como Empreender nas Mídias Digitais”; e “Empreendedorismo Jovem” são os temas a serem abordados por profissionais de entidades parceiras.

Para se inscrever, de forma gratuita, acesse o link:

https://abre.ai/semanajuventudeempreendedora

A programação da semana contou com a participação das secretarias municipais de Cultura (SMC), Ação Comunitária (Smac), Comunicação (Secom) e Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet), por meio do Vírgula Hub de Inovação; do Centro Cultural Fundação CSN; do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas); do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda); do IFRJ (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro); da Pulso Consultoria, empresa júnior da UFF (Universidade Federal Fluminense); e Renov Desenvolvimento. Secom/PMVR