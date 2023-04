Um homem, de 28 anos, foi assassinado a tiros na noite de quarta-feira, dia 26, na Rua Francisco Mattos Silva, no Morro do Batista, no bairro Novo Surubi, em Resende.

Segundo a Polícia Militar, populares disseram que ouviram cerca de cinco disparos e que o criminoso estava vestindo bermuda camuflada e camiseta cinza.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. O caso foi registrado na delegacia de Resende.