Moradora de Volta Redonda faz apelo para encontrar amiga de infância

A representante comercial Elisângela Godoy, de 41 anos, moradora do Mariana Torres, em Volta Redonda, está pedindo ajuda para encontrar uma amiga de infância que se mudou do bairro quando as duas ainda eram crianças. Moradora da Rua L, Elisângela conta que o nome da amiga é Elizabeth e ela era a sua vizinha na década de 1990, mas, após ela se mudar, as duas acabaram perdendo o contato.

– Ela têm irmãos chamados Elizete e Eliezer. O nome da mãe é Almerinda, mas não me recordo o nome do pai. Mesmo com pouca idade e por ela ser mais velha, sempre tive um enorme carinho por ela -, disse.

De acordo com Elisângela, Elizabeth a defendia sempre de outras crianças ‘brigonas’ e sempre quando o seu avô a chamava para dentro de casa, Elizabeth chorava junto e pedia por favor para ele não puni-la. “Ela se mudou aqui do bairro e eu não tive tempo de me despedir. Ficou um vazio enorme, mas nunca me esqueci dela”, ressaltou.

Elisângela disse que a amiga ainda têm parentes pelo Mariana Torres, mas ela já foi atrás e procurou saber, porém ninguém sabe de Elizabeth. “Espero que um dia eu a reencontre para relembrarmos tudo de bom que vivemos quando éramos crianças”, destacou.

A amizade entre as duas durou quando Elisângela tinha entre 4 a 10 anos de idade. “Brincávamos de boneca, de pique-esconde, pique-pega e todas as brincadeiras que uma criança dos anos 90 brincou e foi feliz. Na época, por ser filha de mãe solteira, lembro ainda que eu acabava sendo discriminada por outras crianças e a Elizabeth me defendia”, concluiu.

Se alguém souber quem é a Elizabeth, amiga de Elisângela na infância, basta entrar em contato com ela pelo telefone +55 24 99833-9796