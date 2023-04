Atividade abordou os protocolos adequados aterrissagem, embarque e desembarques em helicópteros

A Defesa Civil de Resende recebeu, na última segunda e terça-feira, dias 24 e 25, um treinamento no Centro de Instrução de Aviação do Exército, em Taubaté-SP, com militares que atuam no local. A capacitação abordou o conhecimento sobre a segurança e sinalização para aterrissagem, embarque e desembarques em helicópteros.

Durante os dois dias de atividades, a Defesa Civil de Resende obteve treinamento prático e teórico com as aeronaves Esquilo, Pantera, Cougar e Jaguar. O treinamento da parte da tarde, foi voltado para transporte de vítimas, utilizando meio de remoção em aeronaves. Os agentes aprenderam sobre o uso de vários tipos de macas, torniquete tático e estabilização das vítimas de acidentes.

– Enfatizamos que uma equipe preparada será aquela que melhor vai administrar os recursos em situação de emergência. Saber fazer todo o manuseio com cuidado e excelência é fundamental para salvar vidas e controlar situações extremas. Como sempre, fazemos todo o preparo e treinamento torcendo para que nada aconteça e muitas vezes agimos preventivamente para, de fato, não ocorrer. Mas é nosso trabalho estar pronto e não ser pego de surpresa. Foi mais um excelente treinamento – explicou o diretor da Defesa Civil, Flávio Germano.

Os treinamentos para equipe da Defesa Civil têm como fator primordial o nivelamento dos integrantes e tem o alinhamento com os 5 pilares da Política Nacional de Defesa Civil, de acordo com a lei 12608/12, sendo eles: Prevenção, Mitigação, Preparação, Resposta e Reconstrução.