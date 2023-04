Na prática, diretores das unidades de ensino têm acesso a um aplicativo que aciona o Ciosp em situações de iminente perigo

O acionamento de um botão tornou-se aliado no combate à violência nas escolas de Volta Redonda. É o dispositivo conhecido como “botão do pânico”, que está sendo implementado em todas as escolas da cidade, tanto nas da rede pública (municipais e estaduais) quanto nas particulares, e promete mais agilidade no atendimento a situações de iminente perigo. O projeto de prevenção nas escolas com o uso da tecnologia foi criado pelo vereador Betinho Albertassi.

Na prática, diretores das unidades de ensino têm acesso a um aplicativo que aciona as forças de segurança que estão sediadas no Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). O sistema possui georreferenciamento, que indica com precisão a localização do chamado para que a Polícia Militar e a Guarda Municipal possam atuar com rapidez.

“Este é mais um investimento do governo na segurança do município, não só nas escolas públicas, mas também nas particulares. Isto já está contemplado no sistema de segurança que foi adquirido recentemente pela prefeitura, através da (secretaria) Ordem Pública. As ocorrências mais contundentes referentes às práticas delituosas chegam até a nossa central (Ciosp) e, de lá, a Polícia Militar e a Guarda Municipal vão disparar o mais rápido a viatura para um pronto atendimento”, destacou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Simulação garante o funcionamento do sistema

Nesta semana, o sistema foi alvo de testes. O local escolhido foi a Escola Municipal Amaral Peixoto, no bairro Retiro, que também já conta com monitoramento feito por câmeras da prefeitura. A diretora Lissane Carmo Escano disse que é muito bom poder contar com este novo sistema.

“Passamos por uma simulação. Nada ocorreu, nenhuma emergência, nenhuma situação de pânico. Mas saber que a gente tem este apoio, esta ajuda rápida e efetiva é muito bom. É muito tranquilizante para nós nas escolas, porque a gente precisa”, disse, completando: “Só o fato de saber que já temos as câmeras, o botão de pânico instalado, funcionando, isto traz uma paz e tranquilidade para a nossa comunidade: profissionais, pais e alunos, a gente fica realmente mais tranquilo”.

O secretário de Educação, Sérgio Sodré, destacou que a prefeitura tem atuado para dar tranquilidade ao professor, ao diretor, aos profissionais para poderem trabalhar.

“O professor não consegue fazer o papel dele, que é transmitir o conhecimento, se ele estiver inseguro. Então ele tem que estar seguro, passar essa segurança para os jovens, para as crianças. Tem que ter um ambiente de tranquilidade e calma nas escolas para que o ensino aconteça. Essa é a ideia fundamental, que a gente, com essas medidas de segurança venha trazer paz para a comunidade escolar, para que a educação aconteça”, afirmou Sodré. Fotos: Cris Oliveira/PMVR