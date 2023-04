Um homem foi baleado no fim da tarde desta sexta-feira, dia 28, durante confronto com a Polícia Militar, Condomínio Ingá 2, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram recebidos a tiros quando chegaram ao local. Houve revide e um suspeito ficou ferido. Ele foi levado para o Hospital São João Batista e não corre risco de vida.

Os agentes apreenderam uma pistola e drogas, cuja quantidade ainda não foi informada. Foto: PM/Divulgação