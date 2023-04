Policiais prendem jovem e apreendem material entorpecente em Paraty

Policiais militares prenderam nesta quinta-feira, dia 27, depois de uma denúncia anônima, um jovem e apreenderam grande quantidade de entorpecentes na Rua André Rebouças na Ilha das Cobras, em Paraty

Policiais em patrulhamento receberam informações sobre suspeitos que estariam praticando o tráfico de drogas em um beco, nas proximidades de um rio. Os agentes foram até o local e prenderam um suspeito, de 24 anos, por tráfico de drogas. Foram apreendidos 50 ziplocs de cocaína, 38 eppendorfs de mesma droga e um tablete pequeno de maconha.

O suspeito foi encaminhado junto com material apreendido a sede da 167ª DP (Paraty), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. O preso foi autuado no permanecendo preso.