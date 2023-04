Abstenção para as 16 especialidades médicas oferecidas na Policlínica da Cidadania chega a 40%

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Policlínica da Cidadania Bernardino de Souza, faz um apelo para que os pacientes que têm exames e consultas marcadas fiquem atentos, e mantenham sempre os celulares ou telefones fixos em condições de receber chamadas. As ligações da equipe da policlínica para os usuários são feitas quando há alguma mudança no dia e horário do retorno para consultas e exames.

De acordo com o levantamento realizado pela administração municipal, para detectar o número de faltas nas consultas agendadas pela Policlínica da Cidadania, são altos os índices de abstenção, chegando a 40%, o que prejudica outros pacientes que estão em filas de espera pelo mesmo serviço.

Milton Alves de Faria, coordenador da policlínica, apela para que os pacientes mantenham seus cadastros atualizados e fiquem atentos aos seus telefones. “Sempre que é preciso fazer uma alteração no dia ou horário de uma consulta ou exame, ligamos para o número que o usuário informou e que consta no seu cadastro. Mas quando tentamos entrar em contato, o paciente, às vezes, não atende. Muitos nos dizem que não ouviram o telefone chamar ou não atendem, porque não conhecem o número”, lamenta Milton.

O coordenador faz um apelo para que os pacientes que tenham consultas ou exames na policlínica fiquem atentos aos celulares ou ao telefone de casa, e orientem aos familiares também. A ligação normalmente é feita através dos telefones fixos da Policlínica: 3345-8298, 3345-8699, 3345-5274, 3320-5350 e 3345-7571, mas pode ocorrer sobrecarga no sistema e os funcionários optarem por ligar de seus celulares particulares para agilizar o processo.

“Além de ser um transtorno para o paciente, que acaba vindo na policlínica no horário marcado anteriormente, é importante que a população também contribua para que todos os usuários consigam ser atendidos. Por isso é importante manter o cadastro sempre atualizado e, se possível, com telefones de outros familiares. É uma situação muito delicada. Nosso objetivo é localizar esse paciente e que isso não prejudique as outras pessoas que também precisam consultar ou fazer exame”, disse o coordenador.

Para atualizar o cadastro, basta os usuários se deslocarem até a sua unidade de saúde de referência ou à Policlínica da Cidadania, que fica no Estádio Raulino de Oliveira, no bairro Jardim Paraíba.

Índices de abstenção

Outro grande problema que acontece na Policlínica da Cidadania é o número de faltas nas consultas e exames agendados. De acordo com um levantamento realizado pela unidade, o índice de abstenção, em praticamente todas as consultas com especialistas, é de 18%, o que prejudica outros pacientes que estão em filas de espera pelo mesmo serviço. Já as ausências para realização de exames ficaram em 20%. Fotos de divulgação/Secom/PMVR