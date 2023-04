PRF prende homem com carro roubado em Angra dos Reis

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite de quinta-feira, dia 27, um homem, de 67 anos, conduzindo um Jeep Renegate roubado, no km 485, nas proximidades da entrada do Morro da Cruz, na BR-101 (Rio-Santos), em Angra dos Reis.

Durante a verificação dos documentos, os agentes perceberam divergências com os números identificadores do carro, que está com a placa de um veículo em situação regular.

Havia também um registro de roubo do Jeep feito em setembro do ano passado, no bairro da Freguesia, na cidade do Rio de Janeiro. O motorista não soube explicar a situação. Ele foi levado para a delegacia de Angra dos Reis, onde ficou preso por receptação. Foto: PRF