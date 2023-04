Agentes do programa Operação Foco Divisas e da Polícia Civil destruíram, nesta quinta-feira, dia 27, mais de quatro toneladas de produtos falsificados apreendidos ao longo do ano passado e nos três primeiros meses deste ano no Posto de Controle Fiscal da cidade de Comendador Levy Gasparian em integração com a 108ª DP (Três Rios). A destruição aconteceu em uma empresa de reciclagem em Magé, na Baixada Fluminense.

O material destruído, entre tênis, calças, meias, lingeries, chinelos e pequenos objetos, serão usados para reaproveitamento.

“A destruição destes produtos é o resultado da preocupação que temos com a saúde das pessoas que acabam adquirindo esses materiais. As empresas responsáveis pelos produtos originais e alguns especialistas deixam claro que o uso de produtos ilegais causa danos irreparáveis à saúde”, mencionou o subsecretário Especial de Controle de Divisas, Coronel Eduardo Vaz Castelano, ressaltando:

“O Posto de Controle Fiscal de Comendador Levy Gasparian apresenta resultados positivos para reprimir crimes dessa categoria. Atualmente atuamos em cinco postos fixos em todo o estado e em ações volantes que são realizadas pela Coordenação de Inteligência do programa. Nossos agentes estão hábitos para combater crimes dos âmbitos administrativo e penal”.

O Código Penal ressalta que a aquisição, venda ou distribuição de produto pirata ou falsificado é considerada crime, conforme o artigo 184. Portanto, ao adquirir uma mercadoria falsificada, o consumidor está infringindo a lei.

O Programa Operação Foco Divisas é integrado à Secretaria Estadual da Casa Civil e atua em parceria com a Secretaria Estadual de Fazenda. Os postos de controle de fiscalização fixos estão localizados em Comendador Levy Gasparian, Itatiaia, Campos dos Goitacazes, Itaperuna e Angra dos Reis.