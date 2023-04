Evento acontecerá na Ilha São João, a partir das 14h, com praça de alimentação, feira de artesanato, aulão de dança, Tambores de Aço, Banda Madre Ravena e Esculturas do Arigó Parade

Em comemoração ao ‘Dia do Trabalhador’, celebrado em 1º de maio, a Prefeitura de Volta Redonda divulga a programação do evento, que acontecerá na Ilha São João na próxima segunda-feira (1/5), com entrada gratuita.

A partir das 14h, haverá diversas atrações como praça de alimentação, feira de artesanato, aulão de dança, apresentação do Tambores de Aço, Banda Madre Ravena e Esculturas do Arigó Parade, em parceria com a Fundação CSN. Às 20h, sobe ao palco Paralamas do Sucesso, com os tradicionais sucessos da banda formada por Herbert, Bi e Barone.

De acordo com o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, a Festa do Trabalhador é um presente da prefeitura a todas as famílias do município. “O Dia do Trabalhador representa muito a história do nosso município, construído através de muito trabalho em uma cidade operária. Neste dia tão simbólico, o governo municipal irá oferecer atividades culturais, sociais, esportivas e de lazer a todas as famílias de Volta Redonda. E a noite será encerrada em grande estilo com o show dos Paralamas do Sucesso, esperamos toda a população para comemorar conosco”, comentou.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, citou que a Festa do Trabalhador é também uma forma de celebrar as conquistas dos servidores municipais ativos, inativos e pensionistas, na quitação de salários e no reajuste alcançado recentemente.

“Uma das primeiras ações do nosso governo foi pagar os servidores concursados, aposentados e pensionistas, que estavam com salários atrasados. Em seguida, quitamos aos poucos as dívidas com os cargos comissionados do governo passado. Pagamos mais de R$ 60 milhões somente com estas dívidas herdadas com trabalhadores da gestão que durou de 2017 a 2020. Além disso, estamos pagando dentro do mês e, finalmente, conseguimos dar um reajuste. Ainda não é o suficiente, mas estamos avançando em todos os aspectos e queremos avançar cada vez mais”, disse Neto. Secom/PMVR