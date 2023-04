O motorista de ônibus Edmar de Almeida Reis, de 33 anos, de Volta Redonda, sofreu queimaduras de 2º grau durante a tradicional festa de São José do Turvo, distrito de Barra do Piraí. O incidente aconteceu no último dia 22, mas somente neste sábado, dia 29. Edmar teve 45% do corpo queimado e no momento está internado no Hospital São João Batista. A família criou uma campanha nas redes sociais para a arrecadação de dinheiro para uma chave PIX, já que Edmar terá que ficar encostado e precisará de suporte financeiro com os gastos do tratamento. (saiba como ajudar no fim da matéria)

Edmar é motorista da Viação Elite e foi para Barra do Piraí curtir a festa da padroeira ao lado da família no fim de semana passado. A família é moradora do distrito. Segundo a mulher de Edmar, a auxiliar administrativo de uma clínica veterinária, Natália Maia de Souza, no momento o companheiro está aguardando uma vaga para ser transferido para alguma unidade médica especializada.

– Não sabemos por quanto tempo ele voltará ao normal. No momento, ele está da cintura pra cima enfaixado e depende das mãos para trabalhar, já que é motorista e vive disso -, lamentou Natália. Segundo relatos de amigos e parentes, o fogo começou em um tacho para churrasco, dentro de uma barraca na praça do Centro, onde ocorria o evento. De acordo com relatos, o tacho explodiu em cima de Edmar, que ficou pegando fogo da cintura para cima.

Ele foi socorrido imediatamente para o hospital e desde então segue internado. De acordo com Natália, os dois moram juntos no bairro São Luiz. “Precisamos do dinheiro porque não sabemos por quanto tempo ele vai ficar parado. Tentaremos encostá-lo na empresa de ônibus em que ele trabalha para que ele continue recebendo, isso se conseguirmos. Precisamos de dinheiro para aluguel, caso ele realmente seja transferido, e para o tratamento de pele e com um fisioterapeuta -, concluiu.

Para ajudar, a pessoa pode enviar qualquer quantia para a chave PIX: 24 99309-6529.