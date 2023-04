“Botão de Pânico” é testado na E.M. Amaral Peixoto no Retiro

Nesta semana, o “botão do pânico”, – que está sendo implementado em todas as escolas de Volta Redonda, tanto nas da rede pública quanto nas particulares – foi alvo de testes. O local escolhido foi a Escola Municipal Amaral Peixoto, no bairro Retiro, que também já conta com monitoramento feito por câmeras da prefeitura.

Na prática, diretores das unidades de ensino têm acesso a um aplicativo que aciona as forças de segurança que estão sediadas no Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).