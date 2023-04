Colisão traseira deixa duas pessoas feridas na Dutra em Itatiaia

Um acidente ocorrido na tarde de sexta-feira, dia 28, por volta das 13h15min deixou a condutora de um Honda/HR-V e uma passageira de um Fiat Idea com ferimentos no km 319, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

O condutor do Fiat Idea iniciou uma ultrapassagem desviando seu veículo para a faixa da esquerda e não observou que o Honda HR-V vinha cortando pela mesma faixa e não conseguiu desviar provocando a colisão traseira.

O condutor do Idea não ficou ferido, mas a passageira do mesmo veículo e a condutora do HR-V foram socorridas pela equipe de resgate médico da CCR Rio-SP com ferimentos. A passageira do Idea foi socorrida e levada para o Hospital de Emergência de Resende.

A condutora do HR-V foi levada para o Hospital Militar de Resende, na Aman (Academia Militar das Agulhas Negras), por esta ser oficial do Exército.

Devido às lesões causadas às vítimas, foi lavrado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) em desfavor do condutor do Idea. Também foi aplicada multa por estar com os quatro pneus em mau estado e com banda de rodagem excessivamente gasta (careca).