Corpo de homem é encontrado no Rio Paraíba do Sul, em Pinheiral

corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no fim da manhã deste sábado, dia 29, às margens do rio, em um local de difícil acesso, próximo à Rua Central, no Rio Paraíba do Sul, em Pinheiral.

Segundo as primeiras informações, o homem aparentava ter entre 25 e 35 anos e estava usando bermuda e camisa preta. O Corpo de Bombeiros foi até o local e removeu o cadáver ao Instituto Médico Legal (IML) do bairro Três Poços, em Volta Redonda.

No momento desta publicação, não havia informações se o corpo têm marcas de violência.