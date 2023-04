Um homem, de 43 anos, identificado como Wellington da Silva Fortunato, foi morto após ser espancado no final da noite da sexta-feira, na Rua Sérgio Bahia, no Areal, em Barra do Piraí.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e quando chegou, ainda, tentou reanimar a vítima que não resistiu e foi a óbito.