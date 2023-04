Um carro derrapou, girou e bateu na madrugada deste sábado (29) no bairro Aterrado, em Volta Redonda. O acidente aconteceu na Avenida Paulo de Frontin, nas proximidades de um supermercado.

O acidente foi por volta de 1h30min e o barulho do carro derrapando foi escutado por moradores da localidade. No momento desta publicação, não havia informações sobre em qual objeto o veículo colidiu, mas o airbag do carro chegou a ser acionado. A imagem enviada por moradores também mostra o capô do veículo danificado. Ninguém ficou ferido. (Foto de leitor)