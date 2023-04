Polícia Militar flagra moto sem placa e barulhenta em Barra Mansa

Policiais militares estavam em patrulhamento na sexta-feira, dia 28, por volta das 11h45min, quando tiveram a atenção voltada para um homem conduzindo uma motocicleta sem placa e com escapamento barulhento na Avenida Mário Ramos, no Centro de Barra Mansa.

Os policiais fizeram a abordagem e nada de ilícito foi encontrado com o condutor da moto. Durante fiscalização no veículo os agentes não conseguiram ver o número do chassi que estava um pouco apagado.

O condutor e a moto foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. A moto ficou apreendida e o suspeito ficou preso.