Na ação, foram apreendidos 200 sacolés de cocaína

Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (5ªCPA), lotados no 10º BPM (Barra do Piraí), prenderam dois suspeitos e apreenderam na noite da quinta-feira, dia 27, grande quantidade de entorpecentes na Rua Orlando Santos, em Vassouras (RJ).

Policiais apurando denúncia de tráfico de drogas, foram até o endereço onde foi apreendida com um homem uma bola contendo 68 unidades de pó branco. Indagado, o suspeito confessou ter adquirido de outro homem que estaria nas proximidades onde ele foi abordado.

Os agentes foram até o endereço mencionado e com o suspeito foi arrecadado 12 sacolés de pó branco e R$ 40,00 em espécie. Ele ainda confessou ter mais drogas em sua casa. Ao chegar ao endereço teve a entrada franqueada, onde foi encontrado um total de três bolas contendo 120 sacolés de pó branco.

Diante dos fatos, os suspeitos e os 200 sacolés de cocaína, foram levados para sede da 95ª Delegacia de Polícia de Vassouras. Os suspeitos foram autuados, permanecendo presos.