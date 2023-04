Empresário é assassinado no bairro Cidade Nova em Três Rios

O empresário Denys Wyller Vieira Martins, de 38 anos, proprietário de duas empresas de segurança privada, foi assassinado no início da madrugada de domingo (30), em Três Rios. Ele chegava em casa, com seu carro, um Jeep Renegade, quando foi baleado por dois homens que estavam em uma motocicleta. O homicídio ocorreu na Rua José Nicodemus Martins, no bairro Cidade Nova.

A perícia recolheu 12 estojos de calibre 9 milímetros próximo ao corpo de Denys. Policiais militares fizeram buscas, mas não localizaram os suspeitos. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Três Rios.

Segundo informações da Polícia Militar, na casa da vítima havia duas pistolas registradas e 19 munições, que foram levadas para a Delegacia, juntamente com o celular.