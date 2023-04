Jovem fica ferido em troca de tiros com policiais

Uma troca de tiros no sábado, dia 29, entre suspeitos e policiais militares deixou um jovem, de 19 anos, com ferimentos na Rua Benedito Perez, no Morro do Perez, em Angra dos Reis (RJ).

De acordo com a Polícia Militar, os policiais estavam em patrulhamento quando foram atacados. Após o tiroteio o rapaz foi encontrado. Ele foi levado ao Hospital Municipal da Japuíba, de onde foi liberado pouco depois.

Agentes encontraram com o suspeito, uma pistola calibre 9 milímetros, 202 cápsulas de cocaína, três tabletes de maconha, 30 cigarros de skank, 17 pedras de crack, um rádio de comunicação e nove munições, uma delas deflagrada.

O registro foi feito na Delegacia de Polícia de Angra dos Reis.