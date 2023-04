Polícia Militar apreende drogas na região do Sul do Estado

A Polícia Militar apreendeu no sábado, dia 29, drogas em Volta Redonda, Rio Claro e Barra Mansa. Em Volta Redonda, os entorpecentes foram encontrados na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no Condomínio Ingá II, no bairro Santa Cruz, e terminou com um suspeito preso em flagrante.

A ação ocorreu no final da noite. O suspeito, segundo a polícia, foi preso com duas bolsas plásticas contendo 248 trouxinhas de maconha e 112 pinos de cocaína. Já em Rio Claro, também durante a noite, os policiais encontraram 242 pinos de cocaína em um terreno ao lado de um bar no bairro Alambari. Dois jovens assumiram a propriedade do material, foram ouvidos na delegacia e liberados em seguida.

Pela manhã, na Rua Martins Dabiano Moreira, no bairro São Luís, em Barra Mansa, a PM encontrou na varanda de uma casa 26 pinos de cocaína, 33 munições, etiquetas para endolação, pinos vazios, uma balança de precisão, um uniforme da Polícia Militar e um celular. Um jovem, que irá completar 20 anos na próxima terça-feira (2), foi preso. (Foto: Polícia Militar)