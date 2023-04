Policiais militares prenderam estavam em patrulhamento quando receberam uma informação sobre um evento não autorizado e foram até a Avenida Nossa Senhora do Amparo, no Condomínio Ingá II, no bairro Santa Cruz em Volta Redonda.

Ao chegar os agentes perceberam um suspeito de tráfico de drogas. Durante abordagem os agentes apreenderam com o rapaz duas sacolas plásticas com 248 trouxinhas de maconha e 112 pinos de cocaína.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, onde após a ocorrência permaneceu preso.