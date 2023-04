PRF apreende cerca de 100 quilos de pasta base de cocaína na Dutra

PRF apreende cerca de 100kg de pasta base na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde de sábado, dia 29, um carregamento com aproximadamente 100 quilos de pasta base de cocaína. O flagrante aconteceu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Seropédica, na Baixada Fluminense. A droga tinha a Europa como provável destino.

Equipes da PRF desconfiaram de dois veículos suspeitos e resolveram abordá-los. Havia um casal em cada carro e eles disseram que vinham de São Paulo para conhecer o Centro do Rio. Durante a abordagem, os policiais perceberam um nervosismo nos indivíduos e iniciaram uma revista mais detalhada.

Foram encontrados 104 tabletes de pasta base de cocaína, com cerca de um quilo cada. A droga estava escondida em fundos falsos na lataria dos automóveis. Os suspeitos acabaram confessando que receberam uma quantia em dinheiro para entregar o entorpecente no Porto do Rio, de onde deveria ser enviado para o continente europeu.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal, onde o caso será investigado.