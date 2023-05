Estudante de medicina cai de prédio no Centro de Valença

Um jovem, de 20 anos, caiu de um prédio de três andares na noite de domingo, dia 30, na Rua Domingos Mariano, no Centro de Valença.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o jovem caído na calçada de onde teria se jogado. Segundo os bombeiros, a vítima estava desacordada e com ferimentos graves, sendo socorrida para o Hospital Escola de Valença.

Moradores do prédio disseram aos policiais militares que não viram nada, apenas um barulho e que a vítima estava caída na calçada. Segundo moradores a vítima, morador do terceiro andar do prédio, não tem parentes na cidade e que ele estava estudando medicina.

O apartamento da vítima estava trancado, sendo possível apenas observar da base do prédio que as janelas estavam abertas. De acordo com a unidade médica, a vítima se encontra em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva, (UTI).

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Valença. Uma investigação será feita para saber se o caiu ou se jogou do prédio.