Polícia Militar apreende drogas na região

A Polícia Militar apreendeu drogas em Volta Redonda e Pinheiral, no domingo (30) e nesta segunda-feira (1º). A mais recente ação da PM ocorreu na Rua 5, no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda, e terminou com a apreensão de 77 sacolés de maconha e 10 pinos de cocaína.

Já na noite de domingo (30), no bairro Cruzeiro II, em Pinheiral, um jovem, de 18 anos, foi preso com cinco pedras de crack, cinco trouxinhas de maconha, um pino de cocaína e R$ 59 após denúncias de populares sobre tráfico na Rua Manoel Torres. (Foto: Polícia Militar)