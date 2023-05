Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estavam em trabalho de fiscalização referente a Operação Dia do Trabalhador 2023, por volta das 14h30min, deste dia 1º de Maio, quando abordaram um veículo Fiat/Argo Drive 1.0, no km 293, no posto da PRF, na Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

O veículo abordado ostentava placa do município do Rio de Janeiro, tendo como ocupantes um casal (condutor de 24 anos e a passageira de 23 anos). Durante a fiscalização, foi observado que vários itens de identificação apresentavam indícios de adulteração, constatando tratar-se de um clone, sendo o veículo original (abordado pela PRF) de mesmos modelo/marca/cor, licenciado em Belo Horizonte (MG), de propriedade de uma locadora (Localiza), tinha registro de roubo em 06 de agosto de 2021, no município de São Gonçalo (RJ).

Questionados sobre a procedência do automóvel, o condutor alegou que havia comprado no final do ano 2021 através de um anúncio na internet (Mercado Livre), tendo pago o valor de R$ 33.000,00 a uma pessoa de Campo Grande (RJ) na região do Grande Rio. Na tabela Fipe o preço médio do referido veículo é de R$ 62.108,00. Diante dos fatos, o casal foi detido e a ocorrência apresentada na 90ª DP de Barra Mansa, para registro da receptação e recuperação de veículo roubado, e demais providências legais cabíveis. Foto: PRF