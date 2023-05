Ação vai acontecer no Parque da Cidade, sendo oferecidas 100 vagas

Em uma parceria com a Prefeitura de Barra Mansa, o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ) irá realizar o serviço de Vistoria Itinerante de veículos nesta quarta-feira, dia 3 de maio. São oferecidas 100 vagas esta semana.

O atendimento vai acontecer no Parque da Cidade, localizado na Avenida Prefeito João Chiesse Filho, 312, no Centro, das 10h às 17h. Nesta ação, o departamento leva o formato móvel de atendimento para cidades que não possuem posto de vistoria, oferecendo mais comodidade aos moradores da região.

Os interessados devem realizar o agendamento pelo site (www.detran.rj.gov.br) ou através dos telefones: (21) 3460-4040, (21) 3460-4041 e (21) 3460-4042.

O secretário de Ordem Pública de Barra Mansa, Capitão Daniel Abreu, informou que a medida irá beneficiar bastante os moradores, já que o posto de vistoria do bairro Saudade está fechado por conta de obras. “A Prefeitura viu essa necessidade no atendimento. Se houver uma procura maior por vagas, nós estenderemos os dias”, destacou.

Serviços

Durante a Vistoria Itinerante é possível realizar serviços de transferência de propriedade, transferência de jurisdição, transferência de município, alteração de características, inclusão de GNV, licenciamento anual, baixa/inclusão de alienação, mudança de cor, mudança de endereço, retificação de dados, primeira licença, emplacamento e troca de placa para Mercosul, entre outros. Foto: Chico de Assis