Um caminhoneiro, de 26 anos, morreu em um acidente na madrugada desta terça-feira, dia 2, no km 246 da BR-393 (Lúcio Meira), em Vassouras.

O condutor perdeu o controle do veículo com placa de Mar de Espanha, que transportava chapas de aço, capotou numa curva. O acidente ocorreu após a ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, no bairro Itakamosi.

O trânsito está fluindo no sistema siga e pare. Foto: PRF