O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando no Rio Paraíba do Sul, na altura da Ponte Nilo Peçanha, no bairro Roberto Silveira (Várzea das Oficinas), em Barra Mansa.

O Corpo de Bombeiros retirou o corpo que foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) em Três Poços, em Volta Redonda.