O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) segue acompanhando os serviços de manutenção na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. Nesta quinta-feira, dia 02, as máquinas começaram a operar na rodovia para cumprir o contrato emergencial feito pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), no valor de R$ 2,7 milhões.

O parlamentar esteve nesta semana no local, junto com o engenheiros do DNIT e da empresa LCM, responsável pelo serviço e hoje comemora o início do trabalho.

“Trouxe de Brasília, na semana passada, a notícia da contratação das obras emergenciais pelo DNIT e estou feliz com o início imediato dos trabalhos”, comemorou Jari.

Além da manutenção rotineira de tapa buracos e roçada das margens, o deputado pediu intervenção maior, com nova pavimentação nos pontos críticos, que registram maior número de acidentes.

“Vou seguir acompanhando as ações na Rodovia do Contorno, que devem ser periódicas, para garantir a segurança de motoristas e moradores do entorno”, prometeu Jari, reforçando a necessidade de uma solução definitiva para pavimentação, sinalização e segurança na rodovia.”