Um idoso, de aproximadamente de 60 anos, foi atropelado na noite de domingo, por volta das 18h30min, no km 278, sentido Barra do Piraí, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Califórnia, em Barra do Piraí.

A vítima foi socorrida pela concessionária K-Infra e levada para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Ainda não há informação sobre o estado de saúde da vítima.