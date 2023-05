Homem é atropelado por carreta na Dutra em Itatiaia

O funcionário de uma empresa que presta serviços à concessionária (CCR Rio-SP) foi atropelado por uma carreta, na tarde desta terça-feira, dia 2, no km 332 da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal a vítima sofreu fratura no quadril e se encontra no Hospital de Emergência de Resende. O motorista da carreta, de 54 anos, disse que a vítima sinalizava com uma bandeira uma obra no trecho, estando na mureta central, quando teria cruzado a pista sentido Rio, momento em que foi atingido pela quina do caminhão.

No hospital, o trabalhador disse que atravessou a pista porque pensou que tivesse esquecido o rádio de comunicação no canteiro do outro lado da pista. Segundo a unidade hospitalar, o funcionário passa bem, apesar da fratura. (Foto: PRF)