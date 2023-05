Foi identificada como Sandra Andrade, de 56 anos, a mulher que morreu atropelada por um veículo na noite de segunda-feira (1º), em Barra do Piraí. O acidente aconteceu no km 278 da BR-393 (Lúcio Meira), no distrito da Califórnia, e a vítima retornava da igreja quando foi atingida. O veículo atropelador deixou o local sem prestar socorro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Sandra faleceu no local. Outra mulher, de 54 anos, que estava com Sandra no momento do acidente, também foi atingida pelo veículo e socorrida para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. De acordo com o HSJB ela realizou exames de raio-x e está em observação, lúcida e orientada.

A PRF informou que as vítimas andavam pelo acostamento da via quando foram atropeladas. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. (Foto: Arquivo Pessoal)