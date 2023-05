Em seis dias, participantes puderam assistir palestras, oficinas, rodas de conversa e apresentações culturais com intuito de fomentar o empreendedorismo

A 1ª Semana Municipal da Juventude Empreendedora de Volta Redonda, uma iniciativa da Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv) e da CDL Jovem (Câmara de Dirigentes Lojistas), atendeu 861 jovens, entre os dias 24 e 29 de abril. Em seis dias, participantes puderam assistir palestras, oficinas, rodas de conversa e apresentações culturais, que tiveram o intuito de fomentar o empreendedorismo. O objetivo foi criar uma conexão entre o empresário e o jovem que sonha em empreender.

A coordenadora da Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez, fez um balanço sobre como foi a 1ª Semana Municipal da Juventude Empreendedora.

“Muito mais que números, estamos felizes pelo impacto que causamos na vida dos jovens. Foram mais de 800 atendidos com oficinas nas escolas; todas extremamente elogiadas. A gente teve aí um retorno dos jovens das escolas, que no dia seguinte às oficinas foram visitar as empresas dos oficineiros. Então olha que legal: fazer essa conexão entre o empresário e o jovem, que está ali na ponta, que está na escola. Então, para a gente quanto Pasta de Política para Juventude, o nosso legado é este. Construir e mostrar um caminho para o jovem e ele, se quiser, fazer as melhores escolhas”, afirmou.

Larissa também agradeceu aos parceiros que, segundo ela, foram fundamentais para o sucesso da 1ª Semana Municipal da Juventude Empreendedora.

“Esta Semana jamais aconteceria se não fossem os nossos parceiros. A CDL foi muito importante, a Fundação CSN, o Sebrae, a Casa do Empreendedor, a Pulso Consultoria, a Renov Desenvolvimentos, dentre outros grandes parceiros que fizeram que acontecesse. Essa foi a primeira Semana da Juventude Empreendedora da nossa cidade e a gente espera que seja a primeira de muitas”, finalizou Larissa. Fotos: Cris Oliveira/PMVR